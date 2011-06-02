За «червонопрапорний» закон візьметься КС

Розгляд конституційного подання народного депутата Юрія КОСТЕНКА щодо офіційного тлумачення положень підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років“ щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги“ від 21 квітня № 3298–IV у сукупності з положеннями частин першої, другої, третьої, четвертої статті 20, статті 65 та інших статей Конституції України зараз перебуває на вивченні у колегії суддів.

Як повідомляється на офіційному сайті Конституційного Суду України, розгляд у колегії вібудеться 6 червня.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня лідер Української народної партії Ю.КОСТЕНКО зареєстрував звернення до КС щодо закону про порядок офіційного використання копій Прапора Перемоги (№3298-VI).

У своєму зверненні він стверджує, що «закон не лише суперечить багатьом статтям Конституції України, а й провокує сепаратистські настрої громадян, спрямований на розчленування України».

Закон «Про внесення змін до Закону України "Про увічненні Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (про порядок офіційного використання копій Прапора Перемоги) Верховна Рада прийняла 21 квітня.

4 травня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що підпише закон про використання червоного прапора під час святкових заходів до дня Перемоги, щойно документ надійде йому на підпис.

6 травня глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що АП передала закон про використання червоного прапора на експертизу в Кабінет Міністрів і Міністерство юстиції. "Після того, як будуть одержані відповідні експертні висновки, закон буде подано на підпис Президентові України", - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Президент підписав закон 20 травня.