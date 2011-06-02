На Полтавщині встановили новий пам'ятник Леніну

У Шишаках Полтавської області на місці пошкодженого пам`ятника Леніну встановили новий.

Про це УНІАН повідомили у Шишацькій райадміністрації.

Новий пам`ятник встановлено за кошти КПУ.

«Скульптура була привезена з Харківської області, від колекціонера, який збирає пам`ятники часів СРСР. Пам`ятник встановлено на постамент, який не постраждав від акту вандалізму», говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вночі 18 квітня в Шишаках невідомі скинули з постаменту бронзовий чотириметровий пам`ятник Леніну.