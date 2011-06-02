На Полтавщині встановили новий пам'ятник Леніну
17:59, 02 червня 2011Політика
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Скульптуру передав колекціонер
У Шишаках Полтавської області на місці пошкодженого пам`ятника Леніну встановили новий.
Про це УНІАН повідомили у Шишацькій райадміністрації.
Новий пам`ятник встановлено за кошти КПУ.
«Скульптура була привезена з Харківської області, від колекціонера, який збирає пам`ятники часів СРСР. Пам`ятник встановлено на постамент, який не постраждав від акту вандалізму», говориться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, вночі 18 квітня в Шишаках невідомі скинули з постаменту бронзовий чотириметровий пам`ятник Леніну.
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