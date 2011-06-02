Власенко: прокуратура знову свідомо бреше про Тимошенко

Генеральна прокуратура України вкотре вдалася до відвертої неправди, свідомо перекрутивши слова лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО про ненадання їй дозволу виїхати у Брюссель на саміт Європейської народної партії.

Про це заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО у відповідь на заяву слідчого ГПУ, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

С.ВЛАСЕНКО нагадав, що стаття 129 Кримінально-процесуального кодексу України зобов’язує слідчого вирішити питання, порушені у клопотанні звинуваченого та її захисту, протягом трьох діб.

«Ми подали клопотання про виїзд у Брюссель 25 травня – з копіями запрошень, а 27 травня – вже з оригіналами. Триденний термін уже минув. Замість того щоб виконати вимоги ст. 129 КПК, слідчий переніс вирішення цього питання «на колись». Це пряме порушення закону», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

Він порадив прес-службі ГПУ та особисто слідчому Олександру НЕЧВОГЛОДУ уважно переслухати чи перечитати інформацію, яку Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам на виході з Генпрокуратури, і спробувати знайти в ній хоч одне слово, яке не відповідає дійсності.

«Так, як передбачається законом, слідчий протягом трьох днів зобов’язаний був дати відповідь: відпускають вони мене до Брюсселю на саміт лідерів європейських країн в рамках зустрічі Європейської народної партії, в рамках саміту Європейської народної партії. Але сьогодні він сказав, що мені не дано дозвіл на поїздку до Брюсселю. Тобто три дні пройшло, але дозвіл вони не дали», - цитує слова Ю.ТИМОШЕНКО прес-служба партії «Батьківщина».

«Прокуратура знову свідомо бреше. Приклад показав особисто генеральний прокурор Віктор ПШОНКА минулої п’ятниці в ефірі телеканалу «Інтер», далі це підхопив його перший заступник Ренат КУЗЬМІН на трибуні Верховної Ради, а тепер і прес-служба ГПУ разом з НЕЧВОГЛОДОМ дозволяють собі махінації і махлювання», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, завтра захист Ю.ТИМОШЕНКО подасть нове клопотання про надання їй дозволу відвідати Брюссель для участі у саміті ЄНП, до складу якої входять лідери європейських держав та керівники Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ обрала стосовно Ю.ТИМОШЕНКО підписку про невиїзд як запобіжний захід на час розслідування порушених проти неї кримінальних справ.

Сьогодні, 2 червня, слідчий Генеральної прокуратури О.НЕЧВОГЛОД спростував заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що він нібито відмов їй у наданні дозволу на поїздку до Брюсселя.

«Відповідально заявляю, що Ю.ТИМОШЕНКО повідомлено, що питання про надання їй дозволу буде вирішено відповідно до вимог діючого законодавства напередодні виїзду», - наголосив слідчий.