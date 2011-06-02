Навіщо розрили могилу Чорновола?

Голова НРУ, народний депутат Борис ТАРАСЮК вимагатиме зустрічі з генеральним прокурором Віктором ПШОНКОЮ щодо ситуації з ексгумацією тіла Вячеслава Чорновола.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Народного Руху України, він заявив, що НРУ не виступає проти ексгумації, оскільки цього вимагає слідство з метою встановлення істини у справі вбивства В.Чорновола. Водночас цей процес має відбуватися згідно з усіма необхідними процесуальними вимогами та під пильним контролем громадськості.

«Позиція Народного Руху завжди була обґрунтованою і послідовною у питанні розслідування вбивства В.Чорновола. Ми розуміємо необхідність проведення ексгумації тіла Вячеслава Максимовича, але дозвіл на її проведення може дати тільки родина Чорновола. Лише через проведення ексгумації можна перевірити інформацію, оприлюднену раніше, що Чорновіл загинув не внаслідок ДТП, а через смертельні пошкодження, завдані невідомим предметом», – сказав Б.ТАРАСЮК.

В той же час, за його словами, проведення ексгумації за нинішньої ситуації ставить під сумнів щирість Генпрокуратури у бажанні пролити світло на події 12-річної давнини. «Рівень довіри в суспільстві до правоохоронних органів сьогодні, м’яко кажучи, невисокий. Це є об’єктивною причиною наших побоювань, що ексгумацію використають лише для того, щоб нашвидкуруч закрити цю справу. Цього не можна допустити», – наголосив він.

Б.ТАРАСЮК нагадав, що в Народному Русі ще з 1999 року працювала комісія, мета якої полягала у розслідуванні цього злочину. «Без сумніву, завдяки тиску Народного Руху і громадськості нам вдалося поновити розслідування цієї справи, яка першочергово трактувалась лише як ДТП і була закрита. Тому сьогодні ми не маємо морального права допустити аналогічне закриття справи», – сказав він.

Голова НРУ повідомив, що як народний депутат вимагатиме зустрічі з В.ПШОНКОЮ для з’ясування всіх обставин проведення ексгумації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 червня, прес-служба прокуратури Києва поінфомувала, що ексгумація тіла В.Чорновола проведена за призначенням слідчого з дозволу його близьких родичів.