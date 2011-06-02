Тимошенко звинуватила свого слідчого в скоєнні злочину

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спростовує будь-яку інформацію про те, що вона начебто у ході слідства погрожувала слідчому.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу TBі.

"Я не погрожую слідчому: для цього у мене немає ні бажання, і обставини там не ті, щоб погрожувати", - сказала вона.

В той же час Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що вона направила на ім`я Генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ заяву про злочин слідчого. "Він свідомо, заздалегідь знає, але фальшує кримінальні справи», – заявила екс-прем’єр, додавши, що за такі незаконні дії «є в Кримінальному кодексі спеціальна стаття».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що ніхто не має права нехтувати законом і фальшувати справи.

Лідер партії «Батьківщина» також наголосила, що звернулася до Генпрокурора В.ПШОНКИ з проханням підтвердити, що справи проти неї порушено законно, однак той не дав відповіді. "Він не виконав закон – а він зобов`язаний за три дні дати по закону відповідь, – але він не хоче ставити свої автографи під сфальшованими кримінальними справами, бо є випадки коли прокурори кажуть, що це у них за спинами все робилося, а вони нічого не знали", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН, виступаючи з інформацією Генпрокуратури щодо справ Ю.ТИМОШЕНКО у Верховній Раді, заявив, що екс-прем’єр-міністр погрожувала заарештувати слідчого прокуратури, який веде її справи, щойно вона прийде до влади.

«…Останній раз слідчому прокуратури було сказано, що він, а також інші посадовці прокуратури, будуть заарештовані одразу після того, як ТИМОШЕНКО прийде до влади», - сказав Р.КУЗЬМІН.