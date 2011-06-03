Новий голова Севастополя буде призначений ближчими днями?

Звільнений з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ вважає, що новий голова МДА буде призначений «найближчими днями».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.САРАТОВ висловив на прес-конференції в Севастополі, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

За словами екс-губернатора, йому невідомо, кого призначать керівником Севастополя.

Коментуючи на прохання журналістів кандидатуру постійного представника Президента України в Криму Володимира ЯЦУБИ, якого найчастіше називають у СМІ, В.САРАТОВ сказав: «Я Володимира Григоровича ЯЦУБУ знаю достатньо давно, це досвідчений, грамотний, принциповий керівник».

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив В.САРАТОВА з посади голови Севастопольської міськдержадміністрації.