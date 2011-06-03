Тимошенко заявляє, що ПАРЄ вивчила її кримінальні справи
00:17, 03 червня 2011Політика
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Корупції немає, є помста
Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Парламентська асамблея Ради Європи провела аналіз порушених проти неї кримінальних справ і дійшла висновку, що в діях, в яких її звинувачують, не було корупційної складової.
Про це вона заявила в ефірі телеканалу TBi.
"Сьогодні оприлюднені результати моніторингу Ради Європи. Парламентська асамблея Ради Європи приділила увагу справам в Україні, вона проаналізувала кожну справу проти мене, і після цього пунктом 27 цих результатів вони написали, що в проаналізованих справах немає корупції", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Далі в звіті ПАРЄ, за словами екс-прем`єра, написано, що "це може свідчити про політичну помсту і про виборче правосуддя".
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