Тимошенко заявляє, що ПАРЄ вивчила її кримінальні справи

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Парламентська асамблея Ради Європи провела аналіз порушених проти неї кримінальних справ і дійшла висновку, що в діях, в яких її звинувачують, не було корупційної складової.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу TBi.

"Сьогодні оприлюднені результати моніторингу Ради Європи. Парламентська асамблея Ради Європи приділила увагу справам в Україні, вона проаналізувала кожну справу проти мене, і після цього пунктом 27 цих результатів вони написали, що в проаналізованих справах немає корупції", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Далі в звіті ПАРЄ, за словами екс-прем`єра, написано, що "це може свідчити про політичну помсту і про виборче правосуддя".