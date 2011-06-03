Тігіпко готовий іти у відставку

Доопрацьований законопроект про проведення в Україні реформи системи пенсійного забезпечення включає 11 принципових змін порівняно з початковим варіантом.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко журналістам. За його словами, у найближчих планах уряду - розробка наступних етапів реформування системи пенсійного забезпечення.

«Насамперед, нам потрібно більш детально прописати все, що стосується другого рівня системи пенсійного забезпечення, накопичувального страхування, коли за кожною людиною буде закріплений персональний пенсійний рахунок», - цитує свого лідера партійний сайт.

Віце-прем`єр пояснив, що уряд, зокрема, розгляне питання мінімізації витрат на адміністрування другого рівня та захисту накопичених коштів. «Багато країн втратили значні обсяги ресурсів під час кризи, тому що дозволяли інвестувати пенсійні накопичення в акції. Нам потрібно подумати про механізми захисту пенсійних коштів», - упевнений він.

Крім того, за словами віце-прем`єра, необхідно переглянути 28 законів, які регулюють окреме пенсійне забезпечення низки категорій громадян, наприклад, суддів, прокурорів, держчиновників. «Ми повинні переходити до єдиної системи пенсійного забезпечення», - зазначив він.

Віце-прем`єр підтвердив, що готовий піти у відставку, якщо документ про пенсійну реформу не буде розглянутий парламентом. «Для мене це буде сигнал про те, що влада не готова приймати важливі для країни, але непопулярні серед людей рішення», - додав Сергій Тігіпко.