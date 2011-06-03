Тимошенко: Ще в декількох країнах розпочну справи

Екс-прем`єр Юлія Тимошенко заявляє, що розпочне розгляд справ проти українських корупціонерів одразу в декількох країнах.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу ТВі.

"Треба діяти. Щоб діяти, я звернулася, бо тут немає куди, до американського суду. І на компанію "РосУкрЕнерго", на оці всі платформи, на всіх цих Бойко, Льовочкіних і Фірташей, разом з Януковичами, просто подала в американський суд", - зазначила екс-прем`єр.

За словами Тимошенко, ці справи пов’язані з Америкою, бо "гроші, які відмивалися на "РосУкрЕнерго" виплачувалися з Міжнародного валютного фонду, а МВФ, в більшості своїй, формується за рахунок платників податків Америки".

"Сьогодні ми звернулися за законами Америки туди, і вони випотрошать цих корупціонерів", - додала вона.

При цьому політик заявила: "Ще в декількох країнах розпочну ці кримінальні справи проти корупціонерів українських".

Як відомо, Тимошенко подала позов до суду Нью-Йорка щодо рішення Стокгольмського арбітражу, прийнятого у 2010 році, згідно з яким у квітні цього року "Нафтогаз" повернув РосУкрЕнерго 12,1 мільярдів кубометрів природного газу.

Фірташ висловив сумнів, що Тимошенко має підстави для оскарження цього рішення в судах або будь-яких інших судових органах.

Українська правда