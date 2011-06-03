Саратова звільнили за дослівне виконання доручення Януковича?

Валерія Саратова звільнили з посади голови Севастопольської міської держадміністрації за зниження рейтингу "правлячої партії" через буквальне виконання доручення президента.

Про це пише міський голова Черкас Сергій Одарич у своєму блозі на "Українські правді".

Він зазначає, що на розширеному засіданні уряду з питань тарифів на житлово-комунальні послуги 1 червня говорилося, що в Севастополі тариф на тепло виріс утричі, і це, за словами прем’єра Миколи Азарова призвело до падіння рейтингу президента і "правлячої партії".

За даними черкаського міського голови, тариф на теплопостачання в Севастополі був чи не найнижчим в Україні, бо "Севастополь тримав тариф у 4-5 разів нижчий за собівартість за рахунок величезних дотацій з державного і місцевого бюджетів".

"Провина Саратова лише в тому, що він буквально зрозумів вимогу президента і уряду зробити тарифи економічно обґрунтованими", - пише Одарич.

"Як учасник розширеного засідання Кабміну можу стверджувати – Саратов був ЄДИНИМ виступаючим, який чітко розумів, про ЩО він говорить. А головне – він знає, ЩО РОБИТИ в майбутньому і навіть вже почав діяти. Всі інші намагалися в той чи інший спосіб сподобатися президенту. Часто не вгадували", - зазначає він.

На думку черкаського міського голови, "Янукович став на шлях Тимошенко: реформи – ніщо, головне – рейтинги!".

"Я – виборна особа. Я й сам постійно слідкую за рейтингами. І в мене після підвищення тарифів рейтинг часто падав до 15-19%. Але через кілька місяців безперебійного теплопостачання чи ремонтних робіт у під’їздах рейтинг повертався на "свої" 40-45%", - зазначає Одарич, наголошуючи, що болісні зміни потрібні для покращення в майбутньому.

"Президент продемонстрував своїй команді, що заради рейтинга готовий здати будь-кого. Не звільнити за погану роботу, за корупцію, а за тимчасове падіння рейтингу. Це означає, що знову повертається популізм, загравання за рахунок бюджету, відкладення на невизначений строк непопулярних реформ", - вважає він.

Міський голова Черкас вважає це другою стратегічною помилкою, тоді як першою – відсторонення від себе мерів міст.

"За майже півтора роки президент ЖОДНОГО разу не зустрівся з головами міст, сіл, селищ. А це єдина легітимна для більшості громадян влада. Бо вони поруч, їх знають особисто, вони обрані. А губернатори чи голови районних адміністрацій – невідомі. В двох третинах областей – взагалі чужі, невідомі люди", - констатує Одарич.

Він сумнівається, що в такому разі можна розраховувати на високі рейтинги президента.