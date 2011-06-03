У ВР - Година запитань до уряду: почали з міністра фінансів

Основного складу уряду в парламенті немає

У Верховній Раді розпочалася Година запитань уряду за участю міністра фінансів України Федора ЯРОШЕНКА. У Верховній Раді розпочалася Година запитань уряду за участю міністра фінансів України Федора ЯРОШЕНКА. Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, міністр фінансів відповідає на запитання депутатів щодо соціально-економічного становища України. Крім Ф.ЯРОШЕНКА, до ВР на Годину уряду прибули віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО, деякі інші члени уряду на рівні заступників міністрів. Основного складу уряду в парламенті немає.

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