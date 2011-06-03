Процедура дослідження тіла Чорновола може тривати від 2 до 6 місяців

Прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК вважає, що повторна комісійна судово-медична експертиза допоможе встановити справжню причину загибелі покійного лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МЕЛЬНИК заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Необхідність проведення цієї експертизи обумовлена тим, що були певні протиріччя в кримінальній справі. Також на цьому наполягали народні депутати, близькі родичі... Що стосується можливості встановлення наявності тілесних ушкоджень, я думаю, сьогодні медицина сучасна, і це можливо», - сказав А.МЕЛЬНИК.

Разом з тим він зауважив, що, за попередньою інформацією експертів, процедура дослідження тіла В.Чорновола може тривати від двох до шести місяців, залежно від складності дослідження.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня прес-служба прокуратури Києва поінфомувала, що ексгумація тіла В.Чорновола проведена за призначенням слідчого з дозволу його близьких родичів.

Слідчим відділом прокуратури столиці проводиться досудове слідство за фактом загибелі В.Чорновола у березні 1999 року.

На даний час у кримінальній справі слідчим прокуратури призначено повторну комісійну судово-медичну експертизу тіла загиблого.

Після одержання письмового дозволу близьких родичів потерпілого, у відповідності до вимог кримінально-процесуального законодавства, 2 червня було проведено ексгумацію тіла В.Чорновола, яке після огляду було передане до експертної установи для дослідження.