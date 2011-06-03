Ярошенко запевняє, що бюджет цього року буде виконано

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО запевняє, що всі бюджетні показники цього року будуть виконані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

За словами міністра, нові основи інноваційного менеджменту дали змогу успішно виконувати бюджет цього року.

«Ефективне управління доходами дало свої результати. Доходна частина бюджету наповнюється стабільно і повною мірою», - сказав він.

Ф.ЯРОШЕНКО зауважив, що за 5 місяців вдалося на третину збільшити надходження до державного бюджету у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Крім того, додав він, спостерігається стійка тенденція до нарощування темпів перевиконання індикативних показників доходів загального фонду державного бюджету.

Ф.ЯРОШЕНКО зауважив, що за січень-травень поточного року отримано більше коштів, ніж 5 млрд. грн., як передбачено законом про держбюджет.

Він зауважив, що зведеного бюджету за січень-травень надійшло 140,4 млрд. грн., що становить 102% від плану. Загалом, додав він, до державного бюджету надійшло 110,8 млрд. грн. – 103% від плану, а до місцевих бюджетів – 29,6 млрд. грн. – 104%.

«Практично всі бюджетні доходи по всім бюджетам виконані»,- сказав він.

Ф.ЯРОШЕНКО додав, що касові видатки за січень-травень поточного року становлять 105,6 млрд. грн. і у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на понад 16%.

«Така позитивна динаміка виконання бюджету дає підстави не тільки очікувати повне виконання планових показників, але і забезпечити їх перевиконання», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (з поправками) доходи держбюджету передбачені на рівні 285,073 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 239,630 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 45,443 млрд. грн.