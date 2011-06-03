Сьогодні бютівці прийшли у ВР із плакатами

Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» розмістили на своїх робочих місцях у сесійній залі Верховної Ради низку плакатів.

Зокрема, як передає кореспондент УНІАН, на плакатах надписи: «Руки геть від Тимошенко!», «Ні політичним репресіям».

Коментуючи такі дії депутатів, головуючий на засіданні перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК зазначив, що це є порушенням Регламенту Верховної Ради.