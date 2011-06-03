Сьогодні бютівці прийшли у ВР із плакатами
11:14, 03 червня 2011Політика
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Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» розмістили на своїх робочих місцях у сесійній залі Верховної Ради низку плакатів.
Зокрема, як передає кореспондент УНІАН, на плакатах надписи: «Руки геть від Тимошенко!», «Ні політичним репресіям».
Коментуючи такі дії депутатів, головуючий на засіданні перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК зазначив, що це є порушенням Регламенту Верховної Ради.
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