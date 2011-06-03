Ексгумацію тіла Чорновола знімали на відео

Процедура ексгумації тіла покійного лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола детально фіксувалася за допомогою фото- та відеозйомки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прокурор столиці Анатолій МЕЛЬНИК.

За його словами, «ніякої таємної ексгумації не було».

Прокурор зазначив, що ексгумація тіла В.Чорновола розпочалася вчора близько п’ятої ранку і вже о 10.00 тіло було доставлено до одного з київських моргів.

Як зауважив А.МЕЛЬНИК, при проведенні вказаної процедури були присутні: слідчий, у впровадженні якого перебуває справа за фактом загибелі лідера НРУ, судмедексперти, співробітники СБУ, ритуальної служби, адміністрація Байкового кладовища, працівники міліції, поняті.

Також прокурор поінформував, що перед тим, як провести ексгумацію, слідчим необхідно було одержати відповідні дозволи від близьких родичів В.Чорновола. Ці дозволи надали його сини Тарас (8 квітня 2011 року) та Андрій (24 травня 2011 року). Крім того, А.ЧОРНОВОЛА було повідомлено про дату і час ексгумації та запрошено бути присутнім під час цієї процедури, однак він відмовився. У той же час, слідчі намагалися повідомити Т.ЧОРНОВОЛА про ексгумацію, але не змогли протягом двох днів вийти з ним на зв’язок.

При цьому А.МЕЛЬНИК зауважив, що чинним законодавством не передбачено обов’язкову присутності близьких родичів під час ексгумації тіла померлого.

Таким чином, за словами прокурора, під час цієї процедури були дотримані всі вимоги Кримінально-процесуального кодексу.

Прокурор також зауважив, що вчора після обіду зустрівся з Т.ЧОРНОВОЛОМ і поінформував його про всі обставини ексгумації, місцезнаходження тіла його батька. «З боку Тараса ЧОРНОВОЛА ніяких зауважень чи претензій до органів прокуратури не було», - сказав А.МЕЛЬНИК.

Як повідомляв УНІАН, учора, 2 червня, сестра В.Чорновола Валентина заявила, що пішла покласти квіти на могилу брата і побачила, що асфальтна доріжка від могили розкопана. Вона припустила, що це був підкоп, щоб витягнути труну. Жінка звернулася до дирекції цвинтаря, де їй відповіли, що замінювали потрісканий асфальт.

У зв’язку з цим вона припустила, що Генеральна прокуратура таємно почала процедуру ексгумації тіла В.Чорновола.

Пізніше у прокуратурі Києва поінфомували, що ексгумація тіла В.Чорновола проведена за призначенням слідчого з дозволу його близьких родичів.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року. Розслідування справи про його загибель досі не завершено.

22 березня 2011 року Генеральна прокуратура України передала на додаткове розслідування до столичного главку міліції кримінальну справу, порушену за фактом загибелі в ДТП В.Чорновола.

27 травня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА в ефірі одного з телеканалів заявив, що у справі про загибель колишнього лідера Руху В.Чорновола готується ексгумація.