Росія погодилася на українські гімназії в Москві і Санкт-Петербурзі

Міністерство освіти і науки Росії підтримує створення українських гімназій у Москві і Санкт-Петербурзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав глава цього відомства Андрій ФУРСЕНКО.

«З приводу гімназій: міністерство підтримує створення таких гімназій і в Москві, і в Санкт-Петербурзі», - підкреслив А.ФУРСЕНКО.

Він відзначив, що відповідна робота ведеться з керівниками департаментів освіти цих двох міст. «Ми підтримуємо і зацікавлені в тому, щоб у таких гімназіях викладання було не лише російською мовою, а й українською. Це не пов'язано з паритетом: ми - вам, а ви – нам. Це пов'язано з тим, що з розвитком наших відносин це дуже важливо і потрібно», - сказав А.ФУРСЕНКО.

За його словами, зацікавленість у навчанні в таких навчальних закладах «виявляють у Москві, Пітері та інших містах Росії».

Як повідомляв УНІАН, міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК запропонував створити в Москві і Санкт-Петербурзі українські школи.

«Я б попросив вивчити питання створення української гімназії, української школи в Москві і Санкт-Петербурзі. У нас було звернення», - сказав Д.ТАБАЧНИК сьогодні в Москві на засіданні Підкомітету з питань гуманітарної співпраці Українсько-Російської міждержавної комісії.

Він відзначив, що це мають бути двомовні навчальні заклади.