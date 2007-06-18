Україна і ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму

Україна та Європейський Союз, за підсумками сьогоднішнього засідання Ради з питань співробітництва у Люксембурзі, підписали угоду про спрощення візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, з української сторони угоду підписав міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК, від ЄС – віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Франко ФРАТТІНІ та міністр закордонних справ головуючої в ЄС Німеччини Франк-Вальтер ШТАЙНМАЄР.

Угода про спрощення візового режиму передбачає, зокрема, полегшення на взаємній основі видачі віз для осіб, які мають намір перебувати в країні терміном до 90 діб, на 180 діб.

У документі обумовлена фіксована ціна візового збору - 35 євро.

Крім того, угода передбачає надання безкоштовних віз певним категоріям громадян. Зокрема, йдеться про близьких родичів, членів офіційних делегацій, членів уряду, парламенту, ряду органів місцевої влади, Конституційного і Верховного судів, учнів, студентів, аспірантів, а також вчителів, що їх супроводжують, інвалідів разом із особами, які їх супроводжують, осіб, які подорожують з гуманітарною ціллю, у тому числі тих, що виїжджають на лікування, та осіб, які їх супроводжують.

Крім того, безкоштовні візи отримуватимуть ті, хто відвідує хворих родичів, учасники міжнародних спортивних змагань та особи, що їх супроводжують, учасники наукових, культурних і мистецьких програм, учасники програм обміну між містами-побратимами, журналісти, пенсіонери, водії, що здійснюють міжнародні перевезення, члени екіпажів, у тому числі екіпажів поїздів.

В угоді передбачається можливість видачі багаторазових віз та довготермінових – до 5 років.

За новою угодою, у разі відмови в оформленні візи, консул повинен пояснити громадянину причину відмови.

Дія угоди не розповсюджуватиметься на Данію, Ірландію та Великобританію.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС схвалила підписання угод з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію. Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав згоду на підписання цих угод 2 червня.

Угода про полегшення візового режиму була парафована 27 жовтня 2006 року у Гельсінкі під час самміту Україна-ЄС.