Єфремов вважає, що отримувати 16 тисяч пенсії - непристойно

Народний депутат України, керівник фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що депутати ПР підтримують обмеження пенсій вищих посадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Ця норма поширюватиметься на діючих депутатів і на тих депутатів, які не подаватимуть до суду, щоб собі вимагати пенсію по 16 тис. грн. і вище. Адже у нас судді та інші категорії, які одержують ще вищу пенсію», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

У той же час голова фракції Партії регіонів погодився з тим, що запропонована в пенсійній реформі норма про обмеження максимальних пенсій вступає в суперечність з Конституцією і рішенням Конституційного Суду про неможливість прийняття рішень, які призводять до зниження соціальних стандартів, а також про те, що закон не має зворотної сили.

«Я вважаю, що в той час, коли більшість людей в державі одержують пенсію до 1 тис. грн., непристойно одержувати таку пенсію», - додав він.

О.ЄФРЕМОВ також спростував інформацію, що з`явилася в ЗМІ, про те, що депутати Партії регіонів не підтримують урядовий законопроект про пенсійну реформу через запропоновану норму щодо обмеження максимальних пенсій. «Це помилкова інформація. Ми справді вчора на раді фракції розглядали пенсійну реформу. Я запросив Сергія ТІГІПКА для того, щоб він доповів усі напрацювання уряду. Ми розглянули всі 11 позицій, які відображають принципові питання і, більше того, наша фракція підтримує обмеження максимальної пенсії до 10 мінімальних заробітних плат. Це те, що є по факту», - заявив керівник фракції Партії регіонів.