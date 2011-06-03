Замість вдови Чорновола до ГПУ підуть двоє нардепів

Народні депутати від партії «Наша Україна» Лілія ГРИГОРОВИЧ та Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ представлятимуть інтереси вдови В’ячеслава Чорновола Атени ПАШКО у Генеральній прокуратурі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Наша Україна».

Зокрема, Л.ГРИГОРОВИЧ повідомила, що А.ПАШКО, яка зараз лікується у стаціонарі, доручила їй та народному депутату М.КУЛЬЧИНСЬКОМУ, як давнім соратникам лідера Народного Руху, бути її представниками у Генеральній прокуратурі на час проведення розслідування справи про його загибель.

«Дії Генеральної прокуратури стосовно проведення ексгумації тіла В’ячеслава Максимовича Чорновола викликають цілком обґрунтоване занепокоєння та запитання до правоохоронних органів», – зауважила Л.ГРИГОРОВИЧ.

«Загибель лідера Народного Руху України у сумнівній автокатастрофі у 1999 році є одною з найбільш резонансних і політизованих кримінальних справ, розслідування яких дотепер належно не завершено, а попередні дії правоохоронних органів у цій справі не заслуговують жодної довіри. Саме тому є неприпустимим те, що найближчі родичі В’ячеслава Максимовича, дружина та сестра, були не поінформовані про дії прокуратури та не присутні підчас проведення ексгумації», - наголосила народний депутат.

Вона вважає, що у цій ситуації сім’я загиблого має мати право на участь свого незалежного експерта під час проведення усіх слідчих процедур, щоб унеможливити будь-які підозри щодо чесності й неупередженості проведення розслідування.

«Для українських патріотів В’ячеслав Чорновіл є незаперечним лідером національно-демократичного руху та одним із творців Незалежної України. Тому добитися чесного розслідування справи загибелі Чорновола є нашим моральним обов’язком. Закликаю громадськість, усі патріотичні політичні сили задіяти усі можливі процедури громадського контролю за розслідуванням загибелі Чорновола», - заявила Л.ГРИГОРОВИЧ.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року. Розслідування справи про його загибель досі не завершено.

22 березня 2011 року Генеральна прокуратура України передала на додаткове розслідування до столичного главку міліції кримінальну справу, порушену за фактом загибелі в ДТП В.Чорновола.

2 червня була проведена ексгумація тіла В.Чорновола.