Біля Адміністрації Президента проходить акція «Опір цензурі»

У Києві біля Адміністрації Президента відбувається акція «Опір цензурі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі мережі громадянської дії «ОПІР», в акції беруть участь представники руху “Митці проти цензури”, Сергій ВАСИЛЮК (гурт «Тінь Сонця»), представники колективу радіо “Мелодія”, української служби Всесвітньої служби радіомовлення України, вільні журналісти та представники громадськості.

Захід проводиться на підтримку телеканалів та радіостанцій, яких Національна рада з питань телебачення і радіомовлення без об’єктивних причин позбавила ліцензії та частот на мовлення, - ТВі, «5 канал», радіо «Мелодія», ТРК «Чорноморка, зазначається в повідомленні.

Учасники акції тримають в руках плакати з надписом: «Опір цезурі!», «Ми хочемо дивитись «5 канал» та ТВi», «Владо, почуй радіо «Мелодія» та вимагають у Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА втрутитися в ситуацію і змусити Нацраду неупереджено підійти до вирішення питань з ліцензіями для телеканалів та радіостанцій, а в разі потреби, змінити склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.