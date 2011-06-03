Кравчук і Ющенко написали листа Януковичу

Президент України (1991–1994) Леонід КРАВЧУК та Президент України (2005-2010) Віктор ЮЩЕНКО закликають чинного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА взяти під особистий контроль ситуацію довкола Десятинної церкви X ст. у Києві.

Про це йдеться у їх Відкритому листі до В.ЯНУКОВИЧА з приводу нищення духовної пам’ятки світового значення.

В листі, текст якого передано УНІАН прес-службою «Нашої України», екс-Президенти наголошують, що вважають своїм громадянським обов’язком звернутися до чинного Президента з приводу тривожної ситуації, що склалася довкола визначної пам’ятки історії та археології, якою є фундамент всесвітньовідомої Десятинної церкви X ст. у Києві.

Вони зауважують, що 25 травня 2011 року близько 23.00 біля фундаменту Десятинної церкви почалося незаконне встановлення будівельних вагончиків. При цьому представники забудовника відмовилися пред’явити будь-які дозвільні документи на проведення робіт охоронцям заповідника та працівникам міліції, які були викликані на місце подій.

«Якщо уже духовні святині стають предметом рейдерства, то виникає багато запитань, перш за все, до влади. Хіба можливе таке в цивілізованій країні?», - зауважують В.ЮЩЕНКО та Л.КРАВЧУК.

На їх переконання, така зверхня самовпевненість невідомого забудовника сколихнула не тільки Київ, але й усю Україну, викликала широкий суспільний резонанс у громадських та наукових колах, породила чимало запитань, і, що найбільш прикро, – вже вкотре вдарила по авторитету держави.

Екс-Президенти наголошують, що «спроба так званого відтворення Десятинної церкви» є прямим порушенням норм світового пам’яткоохоронного законодавства: Міжнародної хартії з консервації й реставрації пам`яток та визначних місць (Венеція, 1964 р.), Хартії з охорони та використання археологічної спадщини (Лозанна, 1990 р.), Європейської конвенції з охорони археологічної спадщини (Валетта, 1992 р.), Конвенції ЮНЕСКО про захист світової культурної та природної спадщини, що підписані та ратифіковані Україною.

Вони підкреслюють, що руїни Десятинної церкви являють собою більшу архітектурну і історичну цінність, ніж будь-який, навіть найкращий, її макет, який може бути побудованим на її місці.

«Адже Десятинна церква – не просто ще одна церква часів Київської Русі. Це перший кам’яний християнський храм, збудований на гроші Святого Володимира – Хрестителя України-Руси», - додають колишні Президенти.

Л.КРАВЧУК та В.ЮЩЕНКО зауважують, що у Десятинній церкві містилася княжа усипальниця, де поховано Володимира Святославича та його дружину – візантійську царівну Анну. Сюди було перенесено з Вишгорода прах княгині Ольги. Зберігаючи християнські святині та мощі, церква сама перетворилася на культову святиню, що відігравала велику роль в утвердженні християнської віри.

«Як Київ став «матір’ю міст руських», так Десятинна церква стала прообразом і каноном для інших храмів в Київській Русі. Ця церква на цілі століття мала духовний і архітектурно-монументальний вплив на інші храми, які зводились князями по всій руській землі», - йдеться в листі.

Екс-Президенти зауважують, що оскільки не збереглося достовірних зображень і креслень первісного храму, збудованого Володимиром, будь-який проект, за великим рахунком, не матиме нічого спільного з історичною пам’яткою.

«Її реконструкція зараз суперечила б не лише сучасній європейській традиції збереження культурних пам’яток, але й міжнародним зобов’язанням, взятим на себе Україною», - вважають Л.КРАВЧУК та В.ЮЩЕНКО.

Окрім того, зауважують вони, відбудова Десятинної церкви закриє можливості для повноцінного аналізу унікальних археологічних матеріалів, які історики могли б отримати з новими науковими інструментами. Навіть майже 400 років не вистачило для достатнього дослідження пам’ятки істориками, археологами і архітекторами. За нинішніх будівельних технологій будь-яка реконструкція церкви, навіть найбільш обережна, знищить можливості для її подальшого вивчення.

«На наше переконання, збереження цієї визначної пам’ятки України має відбуватися відповідно до найновіших світових досягнень, які дозволять бачити українську святиню в первісному вигляді – без надбудови новітнього часу», - говорять В.ЮЩЕНКО та Л.КРАВЧУК.

«Але найбільш принципове питання лежить не в історичній чи в архітектурній площині. Ми виступаємо категорично проти того, аби святиня часів Київської Русі, праматір усіх українських церков, стала яблуком міжконфесійного розбрату і предметом політичних спекуляцій», - додають екс-Президенти.

Тому, наголошують вони, політично і культурно виваженим кроком стане збереження пам’ятки у первісному вигляді – до того часу, коли будівельні технології дозволять жодним чином не зруйнувати її та культурний шар, що її оточує.

«У зв’язку з цим звертаємося до Вас з проханням взяти під свій особистий контроль ситуацію, що склалася довкола пам’ятки археології «Дитинець стародавнього Києва VIII – X ст. з фундаментом Десятинної церкви X ст.», - наголошується в листі на адресу В.ЯНУКОВИЧА.

Екс-Президенти вважають також за необхідне дати доручення міській владі Києва щодо забезпечення належної музеєфікації фундаменту Десятинної церкви, а також щодо проведення обов’язкового громадського та експертного обговорення остаточного проекту її збереження.

«Віримо, пане Президенте, що Ви приймете мудре державницьке рішення та застосуєте всі наявні у Вас важелі впливу для того, щоб не допустити варварського знищення цієї унікальної пам’ятки. Цього не вибачать нам ні світова громадськість, ні, що найголовніше, – наші нащадки», - наголошують в листі Л.КРАВЧУК та В.ЮЩЕНКО.