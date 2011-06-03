Тимошенко знову проситься до Брюсселя та Вільнюса

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до Генеральної прокуратури України з повторним клопотанням про дозвіл на виїзд до Брюсселя (Бельгія) з 22 по 24 червня для участі у розширеному саміті Європейської народної партії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Крім того, слідчому ГПУ подано клопотання про виїзд Ю.ТИМОШЕНКО до Вільнюса (Литва) з 29 червня по 1 липня для участі у міжнародній конференції високого рівня на запрошення Президента Фінляндської республіки Тар’ї ГАЛОНЕН та Президента Литовської Республіки Далії ГРІБАУСКАЙТЕ.

"Ми ще раз нагадали слідчому ГПУ О.НЕЧВОГЛОДУ, що відповідно до ст. 129 Кримінально-процесуального кодексу України, він протягом 3 діб має дати відповідь по суті на подані клопотання", - повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

Він нагадав, що на попереднє клопотання про виїзд у Брюссель слідчий не дав відповіді, чим порушив закон.