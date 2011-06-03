Адвокат Тимошенко: прокуратура вдалася до театру абсурду

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не отримав жодної відповіді від генерального прокурора Віктора ПШОНКИ на її скарги щодо законності порушення кримінальних справ.

Про це повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Із 6 отриманих сьогодні мною документів 5 мені надано вперше. Тому твердження ГПУ, що я «повторно отримав копії відповідей, які були раніше надані прокуратурою», є неправдивим», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Захисник Ю.ТИМОШЕНКО також розповів, що отримані ним відповіді підписані працівниками ГПУ на рівні заступників начальників управлінь.

«ГПУ знову порушує закон. Юлія ТИМОШЕНКО до цих людей не зверталася і не просила від них жодних відповідей. Ми подавали скарги, зокрема, на ім’я генерального прокурора Віктора ПШОНКИ. Відповідно до ст. 235 КПК, він особисто має відповідати на подібного роду скарги», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

«На наші скарги на керівництво ГПУ відповідають нижчі чини прокуратури, в самих же документах пропонуючи нам в разі незадоволення відповіддю звертатися до керівництва ГПУ. Театр абсурду», - прокоментував дії Генпрокуратури захисник Ю.ТИМОШЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО підкреслив, що навіть ці відповіді були надані з порушенням термінів.

Як повідомлялося, Ю.ТИМОШЕНКО подала до Генеральної прокуратури скарги на дії слідчих з незаконного порушення кримінальних справ проти неї. Відповідно до ст. 235 Кримінально-процесуального кодексу, протягом 3 діб сторона Ю.ТИМОШЕНКО мала отримати відповіді особисто від генерального прокурора В.ПШОНКИ.

Разом з тим у Генпрокуратурі сьогодні заявили, що повторно передали для Ю.ТИМОШЕНКО відповіді на її скарги.

«Сьогодні, 3 червня, після зустрічі з виконувачем обов’язків генерального прокурора Євгеном БЛАЖІВСЬКИМ, захисник Юлії Тимошенко Сергій ВЛАСЕНКО повторно отримав копії відповідей, які були раніше надані прокуратурою Юлії ТИМОШЕНКО у терміни, передбачені законодавством», – підкреслюється в заяві ГПУ.