При пожежі в готелі "Україна" постраждали двоє голландців

Троє осіб, з яких двоє іноземці, постраждали при пожежі в готелі "Україна", повідомив журналістам на місці події в.о. керівника центру зв`язків з громадськістю київського управління МНС Олександр Хорунжий.

"Евакуйовано 32 особи, шестеро врятовані. За попередніми даними, троє людей постраждали, з них двоє - з Нідерландів, їх відправили на обстеження, щоб встановити отруєння продуктами горіння; ще один - громадянин України, одержав опіки першого і другого ступеня", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, інформація про пожежу надійшла по лінії 101 о 17.04. Як з’ясувалося, осередок полум’я виник в одному з номерів на 8-му поверсі готелю. Внаслідок пожежі сталася задимлення 8 та 9 поверхів.