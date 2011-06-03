Янукович змінив останнє рішення Ющенка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив Романа БЕЗСМЕРТНОГО з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь.

Текст документу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Р.БЕЗСМЕРТНОГО було призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Білорусь 24 лютого 2010 року Віктором ЮЩЕНКОМ, в останній день перебування на посаді Президента України.

13 травня ц.р. народний депутат України Володимир ЛЕЩЕНКО (фракція КПУ) звернувся із депутатським запитом до міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА стосовно «доцільності подальшого перебування Романа БЕЗСМЕРТНОГО на посаді посла України в Республіці Білорусь».