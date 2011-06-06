Янукович, Медведєв і Кирил вітають учасників фестивалю в Криму

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ направили вітання учасникам V міжнародного фестивалю «Велике російське слово», який відкрився сьогодні в Криму.

«В світлі позитивних змін, що відбуваються в російсько-українських відносинах, фестиваль покликаний сприяти подальшому розвитку нашої співпраці в гуманітарній сфері, зміцненню багатовікової дружби між народами Росії і України на принципах взаємної поваги і добросусідства», - говориться у вітанні Д.МЕДВЕДЄВА.

«Нинішній форум - гарний привід для зустрічі і плідного спілкування однодумців із різних країн світу. На гостинній кримській землі зібралися шанувальники російської словесності, щоб засвідчити її значення у світовій культурі», - зазначив зі свого боку В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Україна піклується про забезпечення захисту і розвитку мов і культур всіх етносів, які проживають в країні. «У цьому - запорука спільної злагоди і демократичного просування України», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Вітання учасникам фестивалю направив також патріарх Московський і Всієї Русі КИРИЛ. «Форум, присвячений вивченню російської мови і літератури, збереженню багатої духовної і культурної спадщини історичної Русі, чимало сприятиме подальшому зміцненню зв`язків між нашими братськими народами», - відзначив він.

Фестиваль «Велике російське слово» відкривається в Криму щорічно 6 червня, в день народження поета Олександра Пушкіна, і триває до 12 червня - Дня Росії. Форум проводиться для зміцнення позицій російської мови, розвитку російської культури і міжнародної співпраці в гуманітарній сфері.

У рамках фестивалю політики, журналісти, політологи, історики і філологи з країн СНД візьмуть участь в громадському україно-російському форумі "Взаємодія - 2011", а також міжнародних конференціях "Російська культура в сучасному світі" і "Російська мова в полікультурном світі".

У містах Криму відбудуться концерти, пушкінські, гоголівські і кирило-мефодіївські читання, фестиваль дитячої творчості "Російський сувенір", фестиваль народної творчості "Грай гармонь", свято російської книги.