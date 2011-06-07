Тимошенко поговорила з делегацією Конгресу США про нафту й газ
Й нагадала про свої програми
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО сподівається на збереження стратегічного партнерства між Україною та США, незважаючи на зміну влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі з делегацією Конгресу США.
Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що її політична сила дуже цінує ті напрацювання, які були досягнуті в попередні роки. «Дуже важливо, щоб це стратегічне партнерство не тільки зберігалося, але й укріплювалося. Незважаючи на зміну влади в Україні, ми хочемо, щоб це стратегічне партнерство обов’язково продовжувалося», - сказала вона.
Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що за часів її прем’єрства в сфері видобутку нафти і газу між Україною та США були розроблені комплексні програми, які «давали нам надію на укріплення енергетичної незалежності». Вона висловила сподівання, що ці програми будуть продовжувати працювати.
В свою чергу член делегації Конгресу США, голова комітету з процедурних питань Девід ДРЕЙЕР зазначив, що для делегації була важлива зустріч особисто з Ю.ТИМОШЕНКО. Він зазначив, що Сполучені Штати Америки вірять в розбудову демократії і верховенства права, а також в існування сильного парламенту, який зможе контролювати владу.
За його словами, метою візиту є налагодження співпраці між парламентами України та США.