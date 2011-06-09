Міністрів виганятимуть усе літо, а Азаров піде восени?

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО прогнозує, що звільнення в уряді триватимуть впродовж літа, а питання з можливою відставкою прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА вирішуватиметься лише восени.

Про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні в коментарі УНІАН під час робочої поїздки до Автономної Республіки Крим.

За словами М.ТОМЕНКА, доля М.АЗАРОВА вирішуватиметься тільки тоді, коли почнуться серйозні соціальні незадоволення, яких улітку очікувати не варто.

«Мені здається, що АЗАРОВ піде з посади на хвилі соціального протесту восени, але відставки міністрів в уряді будуть тривати. Історія з ТИХОНОВИМ була перша, але не остання», - сказав віце-спікер.

М.ТОМЕНКО прогнозує, що ситуація буде виглядати таким чином, що «раз на тиждень потрібно буде звільнити хоча б одну людину», підготувавши таким чином громадську думку, що цей уряд вичерпав себе.

Віце-спікер також висловив думку, що М.АЗАРОВ може бути звільнений і в разі, якщо відбудуться якісь екстраординарні соціальні чи економічні події. «Ну, наприклад, нам наведуть аргументи, що Україна дійсно доведена до дефолту або якщо виявиться, що в результаті переговорів між Україною та Росією ціна на газ підвищується», - сказав він.