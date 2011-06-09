Тягнибок: влада фабрикує кримінальні справи

Голова ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК заявляє, що проти львівських «свободівців», затриманих за участь у подіях 9 травня, свідчать за «розданим текстом» працівники спецпідрозділів міліції «Беркут» і ОМОН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Хмельницькому на акції-протесті на підтримку засуджених місцевих активістів Податкового Майдану.

“Наші побратими Іван ГРИНДА, Руслан КОШЕЛИНСЬКИЙ, Ірина СЕХ (львівські активісти ВО «Свобода») не вилазять із відділів міліції, де по вісім годин дають покази. А звинувачують їх «беркутівці» та «омоновці», яким попередньо розданий текст, кожен із них говорить речі, які не можна скласти докупи”, - сказав він.

На думку голови ВО “Свобода”, таким чином влада фабрикує кримінальні справи проти «свободівців».

Крім того, О.ТЯГНИБОК повідомив, що сьогодні Львівський апеляційний суд визнав невинними двох активістів ВО “Свобода”, які брали участь у подіях 9 травня, і просиділи під арештом, відповідно, 7 і 10 діб. Також за ухвалою суду на волю вийшов «свободівець» Степан ПУДКУЙМУХА, який голодував 11 діб.

Водночас голова «Свободи» повідомив, що досі у СІЗО перебувають брати Володимир і Михайло КОВАЛІВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля у Львові відбулися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

За даними ВО "Свобода", під час сутичок 9 травня у Львові були затримані п`ятеро активістів і прихильників парторганізації «Свободи». Крім того, до лікарні потрапили двоє її членів. Одному, 1983 р.н., прострілили ногу, іншому, 1988 р.н., міліційною палицею розбили голову, лікарі діагностували у нього струс мозку.

За фактами порушень громадського порядку під час заходів 9 травня у Львові було порушено 5 кримінальних справ.