Безсмертний пояснив різницю між українцями і білорусами

Колишній посол України в Білорусі Роман БЕЗСМЕРТНИЙ прогнозує, що економічна криза у Білорусі перейде у парламентську або загальнополітичну.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Україна молода" (№ 99-100 від 10-11 червня).

"Політична ситуація (в Білорусі - УНІАН) дуже складна. Економічна, валютно-фінансова криза, очевидно, матиме свій вихід — або через парламентську кризу, або загальнополітичну. Вочевидь, Білорусь стоїть на порозі серйозних випробувань. Той інструментарій, який пропонує білоруська влада, рішення, які приймають... З досвіду українських криз скажу, що цього не достатньо", - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Крім того, він наголосив, що в Україні не може повторитися те, що зараз відбувається у Білорусі.

"Хоч іноді й попереджають: ніколи не кажи ніколи. Але думаю: у подібній ситуації, як у Білорусі, влада в Україні вилетіла б, як корок із пляшки шампанського", - наголосив екс-посол.

"Це не імунітет. Це ментальність. Українець усе сприймає через «ні», через заперечення. Білорус усе сприймає через позитив — через «так»: світ, емоції, позиції. Принаймні це моє спостереження", - зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.