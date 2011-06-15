Експерт МВФ: Україна має великі потреби на наступний рік

Потреба України в грошах Міжнародного валютного фонду (МВФ) збережеться в 2012 році.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав глава місії МВФ у РФ - заступник директора Європейського управління МВФ Юха КАХОНЕН.

«Можливо, впродовж якогось часу Україна й може обійтися без цих коштів (коштів МВФ - УНІАН), але потреби фінансування для цієї країни наступного року великі, тому я думаю, що потреба в цих грошах все ж таки буде», - сказав Ю.КАХОНЕН.

Він зазначив, що отримання наступного траншу МВФ залежить від української влади.

«Кілька передбачених заходів не було виконано, і як тільки вони будуть виконані, огляд може бути завершено, тому це (виділення траншу) залежить цілком від влади України», - сказав Ю.КАХОНЕН.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на саміті міністрів фінансів країн СНД заявив, що на сьогоднішній день в України немає гострої потреби в коштах МВФ.

«Коли ми сьогодні ведемо переговори з МВФ, ми виходимо з ситуації, що абсолютно змінилася. По-перше, у нас немає жодної потреби негайно одержувати кредити МВФ. У нас достатньо ресурсів, щоб самим розплачуватися за своїми зовнішніми зобов`язаннями. Це перше і найголовніше», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим, український прем`єр зазначив, що співпраця з МВФ продовжується, Україна проводить зміни в системі тарифоутворення, намагаючись уникнути необхідності підвищення ціни на газ, а також готує проведення зваженої пенсійної реформи.

За його словами, вирішення цих питань є основним у переговорах з МВФ. «Ми зараз проводимо переговори з МВФ і перебуваємо в постійному діалозі, виходячи з цих двох складових. Інших питань з МВФ у нас практично немає», - сказав М.АЗАРОВ.