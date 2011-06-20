Медведчук не збирається повертатися «в цю грязь»

Екс-глава Адміністрації Президента Віктор МЕДВЕДЧУК не збирається повертатися в політику.

Про це він написав у своїй авторській статті для журналу “Профіль” (№24 від 18 червня 2011 року).

“Чи повертаюся я в політику? Звичайно ні! Я не хочу сьогодні повертатися в цю грязь. Політика – це боротьба за владу. Я не хочу «за владу». Я бачив її з усіх боків. Марно намагався зробити її краще або хоча б безсторонньою”, - сказав В.МЕДВЕДЧУК.

За його словами, в політику сьогодні йдуть ті, для “кого ця грязь лікувальна, хто вмудряється завдяки їй жити у достатку”. Він відзначив, що для того, щоб боротися за владу, треба говорити, що борешся за демократію і добробут народу - такі тепер правила гри.

В.МЕДВЕДЧУК відзначив, що останні місяці тема його повернення в політику регулярно викликає якийсь резонанс у ЗМІ. За його словами, нинішній рівень журналістики давно вже не припускає жодних підстав для професійних висновків – досить послатися на «достовірні джерела». “А оскільки я ще п'ять років тому залишив політику і особливих приводів говорити про себе не давав, то навіть моє право відкрито висловитися розглядається як нові плани «хитрого і підступного МЕДВЕДЧУКА», - сказав він.

В.МЕДВЕДЧУК зазначив, що відсутність статусу діючого політика не заважає йому висловлювати свою думку за всіма темами, які він вважає актуальними. “Наявність статусу, швидше, не дає можливості багатьом діючим політикам говорити те, що думаєш, і навіть голосувати так, як вважаєш потрібним. Я прийшов у політику самодостатньою людиною і зі своїми переконаннями і пішов без жалю, зберігши ці переконання”, - сказав він.

“Я продовжуватиму відкрито висловлювати свою думку, оскільки сьогодні громадяни України потребують того, що колись називалося просвітою. Сподіваюся, моя думка допоможе простим людям відрізнити реальні дії від популізму, а політиків, які заслуговують на довіру, від псевдополітиків. Щоб люди могли розібратися самі, як реально покращити своє життя і не купитися на яскраву політичну упаковку, за якою - лише порожня демагогія. Така просвітницька діяльність може будуватися тільки на базі допомоги людям в їхньому рішенні, яка влада потрібна народу. І у жодному разі не може бути засобом для боротьби за владу для себе особисто. Тому я відмовляюся від особистих політичних амбіцій”, - написав В.МЕДВЕДЧУК.