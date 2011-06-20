Адвокати знову просять відпустити Луценка

Адвокати екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА заявили клопотання про зміну йому запобіжного заходу, не пов’язану з арештом.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у своєму виступі адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ зауважив, що він вивчав матеріали справи з огляду на те, що багато років працював прокурором і саме з цієї точки зору досліджував матеріали і не знайшов підстав в них, які б вказували, що ЛУЦЕНКО має триматися під вартою

У свою чергу представники обвинувачення зауважили, що адвокати не навели жодного доказу, який би обгрунтовано доводив їхню позицію щодо зміни екс-міністру міри запобіжного заходу.

Заслухавши думки сторін суд пішов до нарадчої кімнати.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.