У БЮТ розказали про «таємні та підлі» зміни до Держбюджету

Влада позбавила соціального захисту чорнобильців, дітей війни та військових пенсіонерів. Про це повідомив міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за його словами, змінами до Держбюджету-2011, які вже підписані Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, суттєво обмежено або ж взагалі скасовано соціальні виплати і пільги зазначеним категоріям громадян.

«Тепер норми законів, які гарантували соціальний захист цим категоріям громадян, будуть застосовуватися тільки за рішенням Кабінету міністрів і тільки у разі наявності коштів. А оскільки у В.ЯНУКОВИЧА і Миколи АЗАРОВА соціальна сфера завжди фінансується за залишковим принципом, то чорнобильці, діти війни та військові пенсіонери можуть забути про соціальні пільги», - переконаний депутат.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що влада внесла ці зміни «таємно, підло, з голосу при обговоренні змін до Держбюджету».

При цьому він додав, що це рішення прямо порушує статтю 22 Конституції, яка забороняє звуження прав громадян, в тому числі соціальних, а також суперечить рішенню Конституційного Суду, який заборонив змінами до бюджету вносити зміни до інших законів.

Окрім того, А.ПАВЛОВСЬКИЙ заявив, що це рішення також позбавить можливості громадян звертатися до суду щодо відстоювання своїх соціальних прав, а таких справ зараз у судах більше 250 тисяч.

«Тепер громадяни навіть у суді не зможуть відсудити те, що їм належить по праву», - резюмував народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня ц. р. Президент В.ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», ухвалений Верховною Радою 14 червня.

Даним законом передбачено збільшити доходи бюджету на 2011 рік на 14 млрд. 46 млн. 924,3 тис. грн. Також законом передбачено збільшити видатки бюджету на поточний рік на 10 млрд. 976 млн. 302,2 тис. грн.

Представники опозиції заявили, що ці зміни до бюджету на поточний рік збільшують не соціальні виплати, а видатки на фінансування державних органів, зокрема, - силових структур.

Як зазначав А.ПАВЛОВСЬКИЙ, згідно із змінами до бюджету на 70 млн. грн. зростає фінансування Генеральної прокуратури, на 287 млн. грн. – міліції і на 108 млн. грн. – СБУ.