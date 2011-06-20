Луценко просить викликати в суд Януковича

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО просить викликати в суд як свідків Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, генерального прокурора Віктора ПШОНКУ, його першого заступника Рената КУЗЬМІНА, колишнього начальника Головного слідчого управління ГПУ Олексія КАЛІФІЙСЬКОГО, слідчого Сергія ВОЙЧЕНКА для надання показів про те, яким чином порушувалась кримінальна справа проти нього.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням Ю.ЛУЦЕНКО та його адвокати звернулися до суду під час сьогоднішнього судового засідання.

За словами екс-міністра, зокрема, від С.ВОЙЧЕНКА він хоче почути пояснення щодо засобів отримання доказів по його справі.

«Всі ці особи, очевидно, мають надати інформацію, як порушувалась кримінальна справа і у зв’язку з чим мене затримували», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що в нього є інформація, зокрема, про те, що Президент України надавав незаконні вказівки правоохоронним органам щодо нього, а тому главу держави необхідно заслухати в залі суду.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.