Литвин запевняє, що питання про аврали у ВР поки не стоїть

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що поки не планується оголошувати додаткові засідання ВР для ухвалення пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Поки що питання про якісь додаткові засідання, про аврали не стоїть. Часу ще є для цього вдосталь», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР підкреслив, що закон про пенсійну реформу повинен нейтрально сприйматися у суспільстві. «Я не є прихильником того, щоб педалювати ті чи інші моменти пенсійної реформи. Я виходжу з того, що нам потрібне практичне рішення про підвищення пенсійного забезпечення», - додав він.

В.ЛИТВИН нагадав, що законопроект був схвалений у першому читанні 16 червня, а згідно з процедурою, протягом 14 днів після цього повинні бути розроблені пропозиції та направлені до профільних комітетів. «Коли буде готовий цей документ, тоді ми його і розглянемо. Я не є прихильником того, щоб діяти ударними темпами: давай, бо потрібно вже відпочивати», - зазначив голова ВР.

«Це не прохідний закон, який так просто одним махом буде проголосовано. Я сподіваюсь, що буде чимало поправок, розумних поправок і пропозицій, які потрібно буде врахувати, щоб цей закон не роз’їжджався, щоб він мав якусь внутрішню логіку, був цілісним і відповідав сьогоднішнім викликам, можливостям держави і перспективі нашого розвитку», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня В.ЛИТВИН заявляв, що поточну сесію ВР буде продовжено, якщо депутати не встигнуть до її завершення ухвалити закон про пенсійну реформу.

«Якщо не встигнемо до кінця сесії, то сесія буде продовжена», - сказав спікер.