Грищенко - з трибуни ПАРЄ: Україна хоче знати, чому платить за газ найбільше

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що Україна хоче зрозуміти, чому її споживачі платять за російський газ дорожче за всіх у Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні у Страсбурзі, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

«Правова система має надавати відповіді на дуже важливі питання. Це питання, пов`язані з газовими операціями 2009 року, які призвели до того, що наше економічне виживання опинилося під загрозою», - сказав К.ГРИЩЕНКО.