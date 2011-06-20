Немиря: міжнародний аудит підтвердив правоту Тимошенко

Міжнародний аудит підтвердив, що в діях екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко відсутній складу злочину.

Про це сьогодні заявив заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем‘єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій Немиря під час прес-конференції.

«Зараз є очевидним не лише для представників української опозиції, а й для поважних міжнародних організацій, членом яких є і Україна – в нинішніх умовах в Україні неможливо розраховувати на справедливе неупереджене правосуддя, особливо, коли йдеться про політичних опонентів правлячого режиму», - цитує виступ офіційний сайт БЮТ-Батьківщини.

За словами Григорія Немирі, такі висновки містяться, зокрема, в останніх резолюція Європейського Парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи та у висновках Венеціанської Комісії, яка дуже жорстко розкритикувала судову реформу Януковича.

Немиря зазначив, що саме тому, виходячи з цих обставин, політична партія «Батьківщина» була вимушена звернутися до однієї з найбільш авторитетних американських юридичних фірм «Covington & Burling LLP» для представництва та аналізу справ, які нинішній режим відкрив проти Тимошенко, та до міжнародної аудиторської кампанії «BDO», яка є п’ятою найбільшою аудиторською компанією в світі.

«При виборі компаній ми керувалися головним критерієм компанії – її репутацією та досвідом. Тому що це важливі складові довіри до висновків, які вже зроблені, і тих, що ще будуть зроблені цією компанією», - сказав Немиря.

За його словами, у цих компаній немає конфлікту інтересів в Україні.

В той же час, зауважив Немиря, на думку незалежних експертів, компанії «Trout Cacheris LLP» та «Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP» та «Kroll», які було залучено урядом Януковича-Азарова до проведення так званого аудиту, мають чисельні конфлікти інтересів в Україні та не мали і не мають досвіду проведення міжнародних аудитів.

«Covington&Burling» та «BDO» мали усі необхідні якості для проведення аналізу, який довів, що в діях Юлії Тимошенко відсутній склад злочину», - наголосив Григорій Немиря.

«Дії нинішньої влади по відношенню до Юлії Тимошенко є складовою кампанії по усуненню політичного опонента і як такі не мають нічого спільного з принципами верховенства права, прав людини і демократії», - резюмував він.