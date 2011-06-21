Дії прокуратури нагадали Турчинову картярські трюки

Колишній перший віце-прем’єр, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що слідчі дії у справі про газові угоди не проведені і на 10%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ТУРЧИНОВА, про це він заявив журналістам після закінчення майже тригодинного допиту в Генеральній прокуратурі.

«Надто швидко ГПУ за вказівкою чинних керівників країни передала газову справу Юлії ТИМОШЕНКО до суду. Тому, щоб звести нестиковки, які виникають при таких рекордних темпах, ГПУ вивела частину справи в окреме провадження, щоб продовжити зшивати те, що не зшивається», - сказав він.

На думку О.ТУРЧИНОВА нині в країні відбувається «правовий бандитизм, коли порушуються елементарні процесуальні норми, справи фабрикуються, роз‘єднуються та об‘єднуються, як карти в руках професійних шулерів».

«Головна мета влади - посилюючи репресивний механізм, знищити опозицію та ізолювати Юлію ТИМОШЕНКО від боротьби з режимом», - резюмував він.