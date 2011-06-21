Грищенко: ми беремо на себе повну відповідальність

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО пояснює розслідування проти українських чиновників бажанням подолати існуючі імунітети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Страсбурзі, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Міністр відзначив, що на сьогодні в Україні є близько 400 випадків, щодо яких ведуться відповідні офіційні розслідування. При цьому, за його словами, йдеться як про представників чинної влади, так і про їх попередників.

«Ці зусилля спрямовані на те, щоб подолати наявні імунітети щодо тих, хто займається управлінням країною», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

«Необхідно створювати нові рамки для України, для пострадянського простору», - додав він.

Міністр відзначив, що такими діями українська влада хоче продемонструвати, що ніхто не стоїть над законом, а також, що будь-якому чиновникові доведеться відповідати на питання, якщо його діяльність піддавалася корупції. «Ми не думаємо, що імунітет потрібний будь-кому», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Міністр розкритикував своїх попередників: «Ми за останні 5 років до зміни уряду стали свідками того, що Українська держава була не здатна йти вперед в плані виконання своїх зобов`язань».

При цьому серед головних проблем попередників він назвав нездатність керувати країною, а також нездатність вирішувати складні питання, або вирішувати їх, зважаючи на особисті інтереси.

«Як ви знаєте, 5 років тому ситуація була повністю некерованою», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Разом з цим він заявив про те, що зараз в Україні вперше за 20 років незалежності почався «повномасштабний процес реформ» як в економіці, так і в галузі захисту свободи ЗМІ і свобод громадянського суспільства.

«Є певні відмінності, хто сидить за кермом. Сьогодні ми беремо на себе повну відповідальність за соціальний розвиток, за політичний розвиток, за розвиток демократії», - наголосив він.