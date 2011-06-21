Іміджеві зусилля України тільки смішать закордон?

Об`єднання українців у Польщі Петро ТИМА говорить, що існуючі спроби створення позитивного іміджу України за кордоном «викликають іронічну усмішку».

Про це П.ТИМА заявив в інтерв’ю Інституту Горшеніна, яке публікує LB.ua.

За словами голосив ОУП, «Україна, велика європейська країна, така бідна, що те, що повинно за кордоном будувати її імідж, радше викликає іронічну усмішку. І це серйозна проблема, також для нас українців – громадян інших країн. Це означає, що в Україні є проблема з сучасним баченням того, чим повинні займатися Міністерство культури, МЗС, різні державні агентства. Для чого вони існують? Для того, щоб проїдати державні кошти? Багато говориться про створення позитивного іміджу України в світі. Як воно відбувається – важко сказати. Якби не виразні персони, як то футболіст ШЕВЧЕНКО, брати КЛИЧКИ, про Україну ніхто б і не говорив. Є певні бренди, але їх не створила держава».

Як приклад П.ТИМА навів Словаччину, в якій 4 млн. населення. За словами голови ОУП, Словаччина «оплачує в центрі Варшави посольство, культурний центр і проводить дуже багато заходів. Культурний центр в Посольстві України – це одна людина. Указ ЮЩЕНКА про створення культурних центрів за кордоном не виконувався, бо держава не має грошей».

Як сказав П.ТИМА, «для нас це емоційно важливо, бо в нас є рідні в Україні. Ми говоримо українською, читаємо, їздимо часто в Україну. Але чим може зацікавити пересічного поляка Україна? Крім горілки «Неміров»? Як тільки турист перетинає польсько-український кордон – ви знаєте, як на автомобіль з іноземними номерами реагують міліціонери. Пересікання кордону займає 2-3 години, хоча повинно займати 15 хв. Дають якісь ідіотські папери до заповнення: то відміняють, то знову їх вводять. Далі – готелі. Ціна не відповідає стандарту готелю, те саме щодо сервісу. Люди вже перенаситилися Заходом, хочуть їздити в Крим, хочуть їздити на Гуцульщину, проте контраст ще завеликий. Крим – по ціні світовій, а стандарт радянський».

П.ТИМА зауважив, що «колись у польських ЗМІ не було огляду української преси, лише західної, тепер є. Яка там інформація? Що віце-спікер ВР МАРТИНЮК депутата ЛЯШКА перекинув, про побоїща у парламенті, голосування на кілька рук, додається, що ніхто за такі дії не покараний. Це показує, що держава не функціонує».

За словами голови ОУП, «якщо є каста людей, які є поза законом, то реформи ніколи не вдадуться, тому що завжди дійде до конфлікту між інтересами держави та інтересами людей, що є понад. Це означає загнивання держави. Коли боротьба з корупцією полягає в тому, що когось на 5 років посадять за тисячу гривень, а в той час на інших рівнях це відбувається в більших розмірах, – жодні реформи, боротьба з корупцією не матимуть успіху ніколи».

П.ТИМА зауважив, що в Польщі «теж був такий момент, коли все йшло в олігархічний бік, але воно швидко закінчилося. Вистачило гучної кримінальної справи і медіа, які проти цього виступали. Коли виникає ситуація, що можна арештувати віце-прем’єра, показати його усі погані дії, то це означає, що немає безкарності. Люди, які займали серйозні пости, розуміють, що можуть опинитися за гратами, якщо їм доведуть серйозний кримінальний злочин. До того ж громадська думка, медіа у Польщі – це важливий чинник, їхня активність закриває політичну кар’єру явно неоднозначним політикам чи бізнесменам».