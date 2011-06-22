Азаров звільнить чиновника, який теж захотів їздити на дорогій машині

Представники всіх органів влади України продовжать працювати в режимі жорсткої економії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України на засіданні Кабінету міністрів.

«Режим жорсткої економії для органів влади ми витримали, і нічого, працюємо, і витримуватимемо далі», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він повідомив, що днями Держказначейство зупинило платіжне доручення Київського центру зайнятості щодо надання досить дорогого легкового автомобіля.

«Я схвалив дії казначейства, і крім цього думаю, що міністерство праці попрощається з керівником, який дозволив собі забути про доручення прем`єр-міністра навіть не мріяти про придбання персонального автотранспорту, поки ми не вирішили найгостріші проблеми людей. Відповідальність за дотримання режиму жорсткої економії ніхто не відміняв», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляє ТСН, у кортежі прем`єра - 10 автомобілів. За самим Азаровим закріплено два "Мерседеси".