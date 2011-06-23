Адвокат Кучми: Мельниченко не попередив Гонгадзе про загрозу

Екс-майор Управління Держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО не навів жодних аргументів на користь «крайньої необхідності» своїх дій.

Про це заявили адвокати колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО, коментуючи засідання Печерського райсуду Києва, який почав розгляд їх скарги на постанову генпрокурора від 1 березня 2005 року про закриття кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

У переданому УНІАН повідомленні адвокати висловили думку, що кримінальна справа проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА була закрита незаконно, адже навіть не було проведено жодного допиту самого М.МЕЛЬНИЧЕНКА, а саме допит є джерелом доказів у справі. «Також не були витребувані записи, які він здійснював у кабінеті Президента, не проведено жодної очної ставки, які є обов’язковими у разі наявності протиріч у показах свідків», - зазначають С.УЛЬЯНОВ і В.ПЕТРУНЕНКО.

Крім того, на погляд адвокатів, реальним мотивом М.МЕЛЬНИЧЕНКА було не усунення загрози для життя журналіста Георгія Гонгадзе, а особисті корисливі мотиви, політичний шантаж, дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні. «Як свідчать факти, МЕЛЬНИЧЕНКО не попередив ані журналіста про нібито існуючу загрозу його життю, ані правоохоронні органи. Дії МЕЛЬНИЧЕНКА серйозно підірвали авторитет і престиж України, а розголошення державної таємниці заподіяло суттєву шкоду національній безпеці», - йдеться в повідомленні.

Адвокати вважають, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО здійснював запис у кабінеті Президента заздалегідь сплановано, таємно, тривалий час та із застосуванням спеціальної техніки, а тому визнати їх діями у стані крайньої необхідності неможливо.

Як сказав В.ПЕТРУНЕНКО з приводу виступу М.МЕЛЬНИЧЕНКА у суді, «ми вкотре побачили, що МЕЛЬНИЧЕНКО немає жодних аргументів на користь крайньої необхідності своїх дій».

«Я впевнений, що тільки скасування постанови про закриття кримінальної справи відкриє перед прокуратурою можливість для з’ясування всіх обставин, за яких виник «касетний скандал». Ця справа повинна дати відповіді на питання: хто і яким чином здійснював прослуховування в кабінеті Президента і монтаж записів МЕЛЬНИЧЕНКА, хто і коли приймав рішення про оприлюднення цих записів, і хто визначає, які записи оприлюднювати, а які ні», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що Печерський суд 23 червня оголосить рішення за скаргою на незаконність закриття кримінальних справ проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.