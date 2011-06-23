У порожнє крісло віце-прем'єра сяде донецький губернатор?

Питання з переходом голови Донецької облдержадміністрації Анатолія Близнюка на роботу до Києва практично вирішене. У найближчі дні він займе пост віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України.

Про це «Острову» повідомив джерело в облдержадміністрації, додавши, що «питання по Близнюку вирішене на 95%».

На користь цього рішення «грає» майже патова ситуація з призначенням віце-прем'єра, відзначає видання. Нагадаємо: після того, як 1 червня пройшло розширене засідання уряду за участю Президента Віктора Януковича, глава держави звільнив Віктора Тихонова і Юрія Хіврича відповідно з посад віце-прем'єра, міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ і першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

Також 1 червня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що кандидатуру нового віце-прем'єра буде названо до 8 червня. Пройшло більше 20 днів, а «віз і нині там».

"Остров" підкреслює, що Близнюк 10 червня досить несподівано, не забувши повідомити про це в своєму персональному блозі, пішов у відпустку. Джерела в Донецькій ОДА стверджують, що так рано (у червні, а не в серпні-вересні) губернатор у відпустку давно не ходив. Значить, відпочивши, з новими силами А. Близнюк після 1 липня візьметься розгрібати проблеми українського ЖКГ вже на новому посту, вважають джерела.

Вони ж стверджують, що до Києва А. Близнюка «заберуть» не одного – з собою Анатолій Михайлович прихопить Олександра Аліпова, нинішнього заступника голови Донецької ОДА якраз із питань ЖКГ, щоб посадити в крісло свого першого заступника замість звільненого Ю. Хіврича.

Також видання переказує чутки про наступників А. Близнюка. Називаються відразу чотири кандидатури. Перша кандидатура – нинішній голова Донецької обласної ради 45-річний Андрій Шишацький, друга – народний депутат-регіонал 50-річний Олексій Білий, третя – народний депутат-регіонал 44-річний Олександр Касянюк, четверта – заступник голови Державної податкової служби України 30-річний Олександр Клименко.