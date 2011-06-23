Вільний продаж землі призведе до нової панщини та кріпацтва?

Якщо земельну реформу проводитиме корумпований держапарат, люди втратять контроль над землею, а держава – свою ключову конкурентну перевагу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи інформацію про те, що Кабінет міністрів України затвердив законопроект щодо земельної реформи.

Виступаючи у Житомирі на Форумі ділових людей, Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що земельна реформа стосується кожного з 14,5 млн. людей, які живуть у сільській місцевості. «Ми не можемо допустити, щоб чергова хвиля приватизації назавжди залишила цих людей за межею бідності, закінчилася тим самим, ніж і попередні – переходом власності в руки кількох великих компаній. Не можна допустити реформу, яку в чергове проводять за рахунок найменш забезпечених людей на користь великого капіталу», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Томас Джефферсон говорив, що дрібні землевласники - найцінніша частина держави. Можу додати, що в Україні поспішно проведена корумпованою бюрократією земельна реформа повністю зруйнує цю найціннішу частину держави, призведе до нової панщини і кріпосного ладу. Продати землю – це продати незалежність», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету Верховної Ради вважає, що невизначеність, яка склалася на ринку землі, гальмує розвиток повноцінного аграрного виробництва в Україні. Проте, без подолання корупції створити ефективний і прозорий ринок землі не вдасться. На її думку, якщо земельна реформа проводитиметься наскрізь корумпованою бюрократією, це призведе до необоротних наслідків, серед яких - концентрація земельних ресурсів у руках великого капіталу, продаж землі за безцінь, зубожіння сільського населення, зростання безробіття і зниження якості життя на селі. «Дотепер законопроекту про земельну реформу ніхто не бачив. Я побоююся, щоб з продажем землі не сталося так, як на східному весіллі, коли наречений знайомиться з нареченою вже після свята. Так і наші селяни можуть опинитися перед фактом початку продажу землі на умовах, з якими їх навіть не ознайомили», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Як результат, люди втратять контроль над таким стратегічним ресурсом, як земля», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. Заберіть у народу гроші, роботу, і такий грабіж може закінчиться разом зі зміною влади. А заберіть у народу землю, і цей грабіж триватиме вічно».

На думку депутата, продавати сільськогосподарську землю за нинішніх умов передчасно. «Українська земля має залишитися стратегічним ресурсом України і стати основою для формування ключової конкурентної переваги України на світовому ринку. Земля — це запорука нашого успіху в майбутньому, земля це і є Україна. Головне завдання реформаторів – не нищити земельний ресурс, не нищити природний ресурс і зберегти найголовніше – людський ресурс на селі», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.