Клюєв зустрівся з послами країн ЄС

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ зустрівся з послами всіх країн ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем'єра, на зустрічі обговорювалися основні питання європейської інтеграції України, а також реформи, що проводяться в країні.

На зустрічі були присутні посли 27 країн ЄС, а також голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.