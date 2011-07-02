Підписання меморандуму України та США зірвалося через відпустку Азарова?

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і держсекретар США Гілларі КЛІНТОН учора у Вільнюсі не підписали Меморандум про взаєморозуміння між урядом України і урядом Сполучених Штатів Америки щодо співпраці з питань ядерної безпеки, як планувало раніше.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на свої інформовані джерела.

Американці озвучили готовність надати Україні компенсаційний пакет приблизно в 40 млн. дол. за вивезення всього високозбагаченого урану (ВЗУ) і вже доставили до України певну кількість низькозбагаченого урану (НБУ) для Київського інституту ядерних досліджень, розпочали заходи щодо посилення технічного потенціалу Севастопольського університету ядерної енергії і промисловості.

Але ще минулої зими надходили уривчасті відомості про те, що американська сторона не хоче фіксувати на папері свої зобов`язання щодо своєї участі в будівництві в Харкові сучасної ядерної установки – джерела нейтронів, заснованого на підкритичній збірці, яка керується електронним прискорювачем. Українська ж сторона наполягала на підписанні відповідного документу.

Врешті-решт, меморандум був підготовлений, узгоджений сторонами і готовий до підписання. Американська сторона була готова до підписання документа, але український міністр закордонних справ прилетів до Вільнюса, не маючи достатніх повноважень для підписання меморандуму.

Оскільки документ є міжурядовим, його підписанню мало передувати ухвалення відповідного розпорядження Кабінетом міністрів. За інформацією ZN.UA, на своєму останньому засіданні в середу, 29 червня, український уряд не розглядав питання про меморандум зі Сполученими Штатами. За інформацією, К.ГРИЩЕНКО надіслав до Кабміну листа, в якому йдеться про підтримку Президентом проекту даного документу. Проте, як свідчать джерела ZN.UA, 30 червня глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ у відповідь на запит К.ГРИЩЕНКА від 24 червня з приводу поїздки до Вільнюса і підписання меморандуму, написав резолюцію «Відрядження узгоджене. Текст Меморандуму узгодити з прем`єр-міністром України». «На даний час прем`єр-міністра Микола АЗАРОВ перебуває у відпустці, а виконуючий його обов`язки перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ, судячи з усього, брати на себе відповідальність за важливе державне рішення не хоче», - відзначає ZN.UA.

Крім того, за даними видання, існує висновок СБУ, який свідчить, що текст меморандуму суперечить національним інтересам України. Причина опору: документ нібито не містить достатніх зобов`язань американської сторони щодо будівництва установки в Харкові. Водночас українська сторона зобов`язується вивезти весь високозбагачений уран, що залишився в Україні.

ZN.UA нагадує, що зробити це В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв Президенту Бараку ОБАМІ до весни 2012 року. Проте нову установку в Харкові вони обіцяють запустити тільки у 2014 році, і немає жодної гарантії, що це буде зроблено після того, як ВЗУ вивезуть з України.

За інформацією ZN.UA, і Президент, і перший віце-прем`єр А.КЛЮЄВ, і СБУ наполягають на тому, щоб підготовлений меморандум включав наведені далі положення. По-перше, в ньому необхідно зафіксувати принцип синхронізації. Тобто, вивезення ВЗУ має бути синхронізовано з введенням в експлуатацію джерела нейтронів. По-друге, документ має містити терміни виконання американцями їх зобов`язань зі створення і введенню в експлуатацію цієї ядерної установки. І, по-третє, має бути зобов`язання про надання технічної і фінансової підтримки для реалізації даного проекту.

За інформацією видання, на вчорашній екстреній нараді у Кабміні, на якій головував А.КЛЮЄВ, звучали голоси як на підтримку документа, так і проти нього. Заперечення здебільшого торкалися недостатньої деталізації. Проект меморандуму не описує послідовності: не зрозуміло, коли, хто, що і кому передає.