Бюджет втрачає на «відкатах» до 100 мільярдів на рік?

Втрати бюджету на «відкатах» при держзакупівлях можуть досягати 100 млрд. грн. на рік. Про це, посилаючись на дані експертів, сьогодні у Вінниці заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-БАТЬКІВЩИНА»), глава Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами народного депутата, бюджет розкрадається через організацію нечесних державних закупівель і монополізацію впливу держави на окремі галузі та ринки.

«Обсяг закупівель органами влади і держпідприємствами в Україні складає 335 млрд. грн. рік. Якщо вірити експертам, то розмір так званих «відкатів» досягає 30%. Таким чином, тільки на цьому втрати країни можуть складати 100 млрд. грн.», - підрахувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Глава парламентського комітету підкреслила, що в такій ситуації протест людей в Україні найчастіше виражається у відході від держави. «Відхід в тінь відбувається, коли людина відмовляється мати справу з державою, перестає сподіватися на неї, приховує від держави свою діяльність. Відмова від виконання громадянського договору, руйнування його негласних основ – ось в чому полягає український протест. На цьому і тримається тіньова економіка. Фактично, вона стала однією з форм протесту людей проти беззаконня влади», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, детінізація економіки безпосередньо залежить від ступеня довіри громадян до державних інститутів. «Люди бачать, як чиновники, представники різних контролюючих органів збагачуються за їхній рахунок, при цьому говорять про те, що в бюджеті немає грошей. Поки люди бачитимуть, що гроші з державного бюджету розкрадаються, ні про яку детінізацію не може бути і мови», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Згідно з даними опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, громадяни України незадоволені системою збору і розподілу податків: 34,6% респондентів сказали, що "все одно ці гроші будуть розікрадені чиновниками". У той же час 22,4% українців вважають, що гроші платників податків не крадуть, але розподіляють неправильно, а 19,8% упевнені, що у них "відбирають чесно зароблені гроші".

Коментуючи ці дані, глава парламентського комітету відзначила, що детінізацію слід починати з антикорупційного проекту у сфері використання бюджетних коштів. «Важко чекати відповідального ставлення до сплати податків від простих громадян, якщо чиновники всіх рівнів щодня демонструють приклади нецільового використання бюджетних коштів. Тільки поставивши під жорсткий народний контроль витрачання бюджетних коштів, можна добиватися повноти сплати податків і зборів за допомогою штрафів і фінансових санкцій», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат вважає, що в Україні можливі й інші форми протесту, зокрема - вуличні. «В часи СРСР протести були, в основному, кухонними. У наш час люди мають можливість виразити свій протест на майданах. Вимагаючи прийняти пакет законів «Народна реформа», Всеукраїнська акція «Вперед» вивела 19 травня під стіни Верховної Ради близько 5 тисяч людей. Це стало найбільш масовим протестом за останні півроку. Якщо влада і далі продовжуватиме ігнорувати позицію суспільства – нас чекає гаряча осінь», - попередила Н.КОРОЛЕВСЬКА.