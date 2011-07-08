Єфремов про скандал з Ландіком: факти очевидні, але провину треба довести

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що розслідуванням інциденту за участю сина народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА Романа мають займатися виключно правоохоронні органи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні журналістам.

За словами О.ЄФРЕМОВА, є очевидні факти, свідчення в Інтернеті та показані по телебаченню. «Від цих фактів піти не можна. По цих питаннях мають працювати правоохоронні органи», - сказав він.

За словами лідера фракції ПР, якщо провина фігуранта інциденту буде доведена, то він має бути притягнутий до відповідальності. «І це позиція нашої фракції», - сказав він.

Коментуючи заяву В.ЛАНДІКА, що він подаватиме до суду на ті ЗМІ, які розповсюдили інформацію про інцидент у ресторані за участю його сина, О.ЄФРЕМОВ зауважив, що це його особиста позиція, яка не має нічого спільного з позицією фракції.