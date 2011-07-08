Прес-конференція «Наслідки злив: серйозна загроза здоров'ю людей та екології»

У вівторок, 12 липня, о 10.30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція лідера політичної партії «Зелені», голови Євразійського Об'єднання Зелених Партій (ЄОЗП), президента Інституту екологічної експертизи «Зелений стандарт» Олександра ПРОГНІМАКА.

Тема прес-конференції: «Наслідки зливових дощів в Україні: серйозна загроза здоров'ю населення та екології країни».

О.ПРОГНІМАК розповість, як максимально уберегти себе від інфекцій, які розповсюджуються через стічні води, де небезпечно купатися, яку воду можна пити.

Всі охочі можуть поставити свої запитання експерту в галузі екології О.ПРОГНІМАКУ

по спеціальному телефону «гарячої екологічної лінії» 068-106-72-24

на сайті http://greensua.org/

або відправити на e-mail: green6140@gmail.com